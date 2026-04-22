Eski Cinayet Gözaltısında Yeni Gelişme

22.04.2026 18:40
İstanbul'da 2008'deki cinayetle ilgili O.B. tutuklandı, DNA eşleşmesi ile bağlantısı tespit edildi.

İstanbul'da, 2008 yılında bir kadının evinde boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatı üzerine eski faili meçhul dosyaları raflardan indiren İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Mayıs 2008'de 79 yaşındaki Müzeyyen Hiçgüngörmez'in akşam saatlerinde Üsküdar'daki evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dosyayı da yeniden ele aldı.

Cinayete ilişkin çalışmalar devam ederken, 1 Kasım 2025'te Eyüpsultan'da "kasten yaralama", "ruhsatsız tabanca taşıma" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltına alınan O.B'nin (37), 18 yıl önceki Müzeyyen Hiçgüngörmez cinayetiyle bağlantısı tespit edildi.

İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelenen O.B'nin kan örneği, Hiçgüngörmez'in öldürüldüğü daireden alınan ve DNA Veri Arşivi'nde kayıtlı olan biyolojik bulgular ile eşleşti.

Bu tespit üzerine Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan O.B, bugün Hiçgüngörmez cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarıldı. "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verilen O.B, tekrar cezaevine gönderildi.

O.B'nin ayrıca, "yağma" ve "gasp" suçlarından 35 yıl 30 ay 40 gün hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Tarihi yapıda tepki çeken halay Tarihi yapıda tepki çeken halay
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı
Real Madrid’in yeni kahramanı Arda Güler’i öve öve bitiremediler Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler

18:57
Beşiktaş transferde büyük oynuyor 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
18:38
Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
18:15
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
17:25
Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
17:20
Mbappe ve Vinicius Junior’ın yuhalandığı maçta Arda Güler’e büyük onur
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur
