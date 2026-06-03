Eski Denetim Yetkilisi Li Şiaohong Yolsuzluk Soruşturmasında - Son Dakika
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Eski Denetim Yetkilisi Li Şiaohong Yolsuzluk Soruşturmasında

03.06.2026 09:57
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Şi Cinping'in yolsuzlukla mücadele kampanyasında görev alan Li Şiaohong hakkında soruşturma başlatıldı.

Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping'in yolsuzlukla mücadele kampanyasında önemli roller üstlenen, eski denetim yetkilisi Li Şiaohong hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu ile Ulusal Denetleme Komisyonundan yapılan ortak açıklamada, Li'nin "parti disiplinini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu olan iddialara ilişkin detay paylaşılmasa da bu tür soruşturmalarda "parti disiplinini ve kanunları ihlal" ifadesi, yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

Kariyerinin büyük bölümünde finans sektörü ve parti disiplin organlarında denetim görevlerinde bulunan 73 yaşındaki Li, 2000-2005 yıllarında kamuya ait varlık yönetim şirketleri Huaxia Securities ve Citic Securities'in parti sekreterliği ve yönetim kurulu başkanlığını yapmıştı.

Li 2006'da, eski ÇKP Merkezi Disiplin Komisyonu Başkanı ve eski Devlet Başkanı Yardımcısı Vang Çişan'ın Pekin Belediye Başkanı olduğu dönemde belediyenin genel sekreterliğini yürütmüştü.

2011'de Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonunun (CSRC) disiplin inceleme biriminin başına getirilen Li, finans sektöründeki en önemli denetim yetkilisi haline gelmişti.

Li 2013'te, Devlet Başkanı Şi'nin 2012'de ÇKP Genel Sekreteri seçilmesinin ardından oluşturulan Merkezi Denetim Çalışmaları Liderlik Grubunun ofis direktörlüğünü üstlenmiş ve 2017'de emekli olana kadar sürdürdüğü bu görevde çok sayıda üst düzey yolsuzluk soruşturmasında rol almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Denetim Yetkilisi Li Şiaohong Yolsuzluk Soruşturmasında - Son Dakika

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