Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan hayatını kaybetti, yarın Ankara'da toprağa verilecek - Son Dakika
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Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan hayatını kaybetti, yarın Ankara'da toprağa verilecek

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Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan hayatını kaybetti, yarın Ankara\'da toprağa verilecek
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Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erkan için yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek; öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası naaşı Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(ANKARA) - Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erkan'ın cenazesi, yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ünal Erkan için yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Erkan'ın naaşı, Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürü, Valilik, Emniyet Genel Müdürü ve Olağanüstü Hal Bölge Valisi görevlerinde bulunan Erkan, DYP Ankara Milletvekili olarak parlamentoya girmiş ve Devlet Bakanlığı yapmıştı.

Kaynak: ANKA
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