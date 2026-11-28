Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 11 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için anma etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen, aralarında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ile avukatların yer aldığı grup, terör saldırısının gerçekleştirildiği Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Avukat Tahir Elçi Sokağı'na kadar yürüdü.

TBB Başkanı Sağkan, burada yaptığı konuşmada, 11 yıldır Tahir Elçi'yi anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Sağkan, "Birçok medeniyete eşlik etmiş bu şehrin tarihi, kültürel değerlerini korumak isterken bunun için burada mücadele ederken katlettiler, aramızdan aldılar. Biz bu mücadeleyi bırakmayacağız. Mücadeleyi devam ettirecek onlarca, yüzlerce, binlerce meslektaşı ve kardeşi vardır." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Baro Başkanı Sertaç Buluttekin ise Tahir Elçi'yi saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirterek, "Tahir Elçi'yi unutmadık, unutmayacağız." dedi.

Türkan Elçi de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Dört Ayaklı Minare'nin önüne karanfil bıraktı.

Anma etkinliğine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren ve avukatlar katıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.