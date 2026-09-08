Eski emniyet müdürlerinin rüşvet davasında tüm sanıklara beraat

Ankara Emniyet Müdürlüğünden 4'ü polis 5 kişinin, "rüşvet" ve "mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Başkomiser Ercan Karagöz, dönemin Asayiş Şube Müdürlüğünden sorumlu emniyet müdür yardımcısı Oben Özay, polis Serdar Coşkun, Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu eski il emniyet müdür yardımcısı Alp Aslan ve başka bir dosyadan tutuklu bulunan Bora Kaplan katıldı.

Mahkeme başkanı, esas hakkındaki mütalaasını açıklamak üzere cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, tutuksuz sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmaları için yeterli delil bulunmadığını belirterek, sanıkların beraatine karar verilmesini talep etti.

Söz verilen tutuksuz sanıklar Alp Arslan, Ercan Karagöz, Oben Özay ve Serdar Coşkun da savcılığın mütalaasına katıldıklarını söyleyerek mahkemeden beraat talebinde bulundu.

Bu dosyada tutuksuz yargılanan ancak başka bir dosyada tutuklu bulunan sanık Bora Kaplan da Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasının sebebinin mevcut yargılamada ismi geçen polisler olduğunu öne sürdü ve beraat talebinde bulundu.

Söz verilen sanık avukatları da mahkemeden müvekillerinin beraatini talep etti.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine ilişkin kesin kanaat oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verirken, sanıklardan Alp Arslan'ın duruşma sırasında verdiği beyanların çelişkili olduğu değerlendirmesinde bulunarak, Arslan hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden sorumlu eski il emniyet müdür yardımcısı Alp Aslan, Asayiş Şube Müdürlüğünden sorumlu eski emniyet müdür yardımcısı Oben Özay, Başkomiser Ercan Karagöz ve polis Serdar Coşkun'un "mali profili ile uyumsuz şekilde banka hesaplarına yüksek tutarlarda para yatırıldığı" tespit edilmişti.

Hazırlanan iddianamede, Bora Kaplan'ın ifadeleri ve telefon kayıtları ile mali profiller de delil olarak yer aldı.

Sanıklar Aslan ve Özay'ın "mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet" suçundan 5 yıla kadar hapis ve 10 milyon liraya kadar para cezası ile cezalandırılması istenen iddianamede, Aslan için ayrıca "rüşvet" suçundan 12 yıl hapis talebinde bulunulmuştu. İddianamede, her iki emniyet müdürünün de "ömür boyu kamu hizmetinden menedilmesi" istenmişti.

Sanıklar hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasından ayrıca soruşturma yürütüldüğü, bu kapsamda "mal varlıklarına el koyma kararı talebinde bulunulduğu" belirtilmişti.