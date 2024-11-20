Eski Erkek Arkadaşından Tabancayla Vurulan Azerbaycanlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eski Erkek Arkadaşından Tabancayla Vurulan Azerbaycanlı Kadın Hayatını Kaybetti

Eski Erkek Arkadaşından Tabancayla Vurulan Azerbaycanlı Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan Azerbaycan uyruklu Şelale Mirzalı, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheli Alaattin A. yakalanarak gözaltına alındı.

20.11.2024 12:24  Güncelleme: 12:25
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SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, eski erkek arkadaşı Alaattin A.'nın (45) tabancayla vurduğu Azerbaycan uyruklu Şelale Mirzalı (32) hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta meydana geldi. Bir markette çalıştığı öğrenilen Azerbaycan uyruklu Şelale Mirzalı, 6 yaşındaki çocuğunu bir akrabasına bırakıp çalıştığı iş yerine gittiği sırada tabancayla vuruldu. Şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Mirzalı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) kaldırdı. Şelale Mirzalı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, Mirzalı'yı vuran kişinin eski erkek arkadaşı Alaattin A. olduğunu tespit etti. Alaattin A., suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Azerbaycan, Adapazarı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Sakarya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Erkek Arkadaşından Tabancayla Vurulan Azerbaycanlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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