Eski eşi tarafından cadde ortasında bıçaklanan Tuğba, ağır yaralandı (2)
Kocaeli'de Tuncay A.'nın eski eşi Tuğba H.'yi cadde ortasında defalarca bıçakladığı anlar ve çevredekilerin şüpheliye müdahalesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde; Tuncay A.'nın Tuğba H.'yi bıçakladığı, sopalarla yaklaşan kişileri görünce bıçağı attığı anlar yer aldı. Bir otomobilin Tuncay A.'nın önünü kestiği ve vatandaşların Tuncay A.'yı darbettiği sırada ayağa kalkan Tuğba H.'nin 'Benim çocuklarımın babası' diye bağırarak kalabalığı ayırmaya çalıştığı anlar da görüntülere yansıdı.
HABER: Nazım Özgün ERBULAN-Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),
Son Dakika › Güncel › Eski Eşi Tarafından Bıçaklanan Tuğba H. Ağır Yaralandı - Son Dakika
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