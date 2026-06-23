Eski Eşine Ölüm Tehdidi: 10 Ay Hapis

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da 10 yıl önce boşandığı kadını ve kızını geçtiğimiz yıl İstanbul'da sokak ortasında eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun öldürülme anlarına ilişkin videoyu göndererek, "sıradaki kendini hazırlasın" diye ölümle tehdit eden Talat Boztürk "zincirleme şekilde kadına karşı tehdit" suçundan 10 ay 9 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, cezanın ertelenmesi ve adli para cezasına çevrilmesi hükümlerini uygulamadı.

Ankara'da 10 yıl önce Talat Boztürk ile H.E. boşandı. 2024 yılında H.E'nin evlenmesinin ardından sanık Boztürk, kızı Başak Boztürk ve H.E'yi tehdit etmeye başladı.

Anne ve kızının engellemesine rağmen sahte hesaplar açarak sistematik tehditlerine ve hakaretlerine devam eden Talat Boztürk, son olarak kızına geçtiğimiz yıl İstanbul'da eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun öldürülme anlarına ilişkin videoyu içeren haberi ekleyip "Sıradaki kendini hazırlasın" diye mesaj göndererek, eski eşini ve kızını ölümle tehdit etti. Bunun üzerine Başak Boztürk, annesi ile birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"MEZARLIK VE MERMİ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞIYOR"

Başak Boztürk ifadesinde, babasının 2024 yılından itibaren annesini ve kendisini tehdit ettiğini ifade etti. Başak Boztürk, "Babam bana son olarak eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen bir kadının haberini paylaştı ve bana 'sıradakı o.. kendini hazırlasın' şeklinde mesaj gönderdi. Ayrıca göndermiş olduğu mesajlarda sürekli beni ve annemi öldüreceğini söylüyor. Bizim hakkımızda paylaşımlar yapıyor, mezarlık fotoğrafı, mermi fotoğrafı paylaşıyor" dedi.

MAHKEMEDEN "MESAJLAR AÇIKÇA ÖLDÜRMEYE YÖNELİK TEHDİT İÇERİYOR" DEĞERLENDİRMESİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın müştekilere gönderdiği mesajlarda "o mermi sana değildi, şarjörde tam on tane var", "ben can yakacağım", "kurşun adres sormaz" gibi ifadeler kullandığı belirtildi.

Ankara 55. Asliye Ceza Mahkemesi, eski eşi H. Erdek ile kızı Başak Boztürk'e yönelik ölüm tehditlerinde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Talat Boztürk hakkındaki davayı karara bağladı.

Mahkeme, dosyaya sunulan ekran görüntüleri, müşteki beyanları ve sanığın soruşturma aşamasındaki ikrarını birlikte değerlendirerek suçun sabit olduğuna hükmetti.

Kararda, sanığın değişik zamanlarda çok sayıda tehdit mesajı gönderdiği ve aynı eylemle birden fazla mağduru hedef aldığı belirtilerek eylemin zincirleme suç niteliğinde olduğu vurgulandı. Mahkeme, mesajların "açıkça öldürmeye yönelik ifadeler içerdiğini" kaydetti.

ÜST SINIRDAN CEZA, ERTELEME UYGULANMADI

Mahkeme, Talat Boztürk hakkında "kadına karşı tehdit" suçundan önce 11 ay hapis cezası verdi. Zincirleme suç hükümleri uygulanarak ceza 13 ay 22 güne çıkarıldı. Mahkeme, haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 10 ay 9 güne düşürdü.

Ancak mahkeme, sanığın kastının yoğunluğu, eylemlerindeki ısrarı ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmaması nedeniyle takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Ayrıca cezanın ertelenmesi, adli para cezasına çevrilmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması taleplerini de reddetti.