KURTARILAMADI
Nevşehir'de sokakta karşılaştığı eski eşi Emre Y. tarafından tabancayla vurulan Servet Nur Şahin (26), kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polise teslim olan Emre Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Eski Eşinin Silahlı Saldırısında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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