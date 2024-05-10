Eski Fiji Başbakanı Frank Bainimarama Yolsuzluk Nedeniyle Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Eski Fiji Başbakanı Frank Bainimarama, polisin yolsuzlukla ilgili bir soruşturmasını engellemesi nedeniyle 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, Fiji'deki üst düzey savcıların, nisandaki yargılamada Bainimarama'nın hapse girmekten kurtulmasına yaptığı itiraz, Fiji Yüksek Mahkemesince onaylandı.

Yüksek Mahkeme, Güney Pasifik Üniversitesindeki yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturmayı engellemek için yetkilerini kötüye kullandıklarını tespit ettiği Bainimarama ve eski Fiji Emniyet Genel Müdürü Sitiveni Qiliho'nu adaletin işleyişini saptırmaktan suçlu bularak hapis cezalarına hükmetti.

Bir yıl hapsine karar verilen Bainimarama, Yüksek Mahkemenin kararının ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Mahkemenin önünde toplanan Bainimarama destekçileri, marşlar söylerken siyasetçiler de karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fiji Birlik Partisi lideri Savenaca Narube, "Dava ve verilen ceza, yasaları çiğneyenlerin kim olduğu fark etmeksizin hesap verdiklerini gösteriyor." dedi.

Fiji First Partisinden Aiyaz Sayed-Khaiyum ise "Bainimarama, Fiji First Partisinin lideri olmaya devam edecek. 2026'da gel. Bununla başa çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Görevden alınan Qiliho ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ülkeyi 16 yıl yöneten Frank Bainimarama, 2022 seçimlerini kaybetmişti.

Bainimarama ve eski iki bakan, bir hastanenin mühendislik hizmetlerine yönelik ihaleden menfaat sağlayarak görevi kötüye kullanmakla suçlanmış ve 7 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.