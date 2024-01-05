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Eski Guatemala Devlet Başkanı Otto Perez Molina, kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Eski Guatemala Devlet Başkanı Otto Perez Molina, kefaletle serbest bırakıldı

Guatemala'da dolandırıcılık ve komplo suçlamalarıyla yargılanan eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina, temyizin sonuçlanmaması üzerine kefaletle serbest bırakıldı. Molina'nın avukatı, cezasının hala onaylanmaması nedeniyle kefalet verilmesine uygun olduğunu belirtti. Molina, daha önce de ayrı bir davada dolandırıcılık, kara para aklama ve rüşvet suçlamalarıyla hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski Guatemala Devlet Başkanı Otto Perez Molina, kefaletle serbest bırakıldı
05.01.2024 - 11:07,
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GUATEMALA Eski Guatemala Devlet Başkanı Otto Perez Molina'nın, dolandırıcılık ile komplo suçlamasıyla yargılandığı ve hapis cezasına çarptırıldığı yeni davada, temyizin sonuçlanmaması üzerine kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

Molina'nın avukatı Cesar Calderon, yaptığı açıklamada, müvekkilinin Aralık 2022'de 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından temyize başvurduğunu ancak cezasının hala onaylanmaması nedeniyle durumunun kefalet vermesine uygun bulunduğunu belirtti.

Calderon, Molina'nın yaklaşık 1,3 milyon dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldığını ancak ülkeden ayrılmaması ve 30 günde bir savcılarla görüşmesi gerektiğini kaydetti.

Molina, Eylül 2023'te de ayrı bir davada dolandırıcılık, kara para aklama ve rüşvet suçlamalarını kabul ettikten sonra hapis cezasına çarptırılmış ancak hakim Molina'nın yine kefalet karşılığında cezasının değiştirebileceğine karar vermişti.

Guatemala'da 2012'de göreve gelen Otto Perez Molina, 2015'te "Hat" davası ve diğer yolsuzluk suçlamaları üzerine istifa etmiş, tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

"Hat" soruşturmasında, 2013'te Molina iktidardayken iş adamlarının gümrük vergilerini ödememek için yetkililere rüşvet verdiği iddiaları yer alıyor.

Kaynak: AA
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