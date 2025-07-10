Eski Hakim Akyıldız FETÖ'den Yargılanıyor

Eski hakim Yaşar Akyıldız'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanması içerisinde yer aldığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Akyıldız ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra sanığa söz verdi.

Sanık Akyıldız, 2014'teki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçim döneminde aday olduğunu ve oy toplamak için yaklaşık 7 bin hakimi ziyaret ettiğini söyledi.

Hakkındaki iddiaların bu nedenle çıkmış olabileceğini ifade eden Akyıldız, "Kimlerin bana oy verdiğini sorgulayanlar, o dönemdeki tüm pusulaları incelesinler. Ben oy isterken insanların hangi siyasi görüşü benimsediğini, ne tarafta durduklarını nereden bilebilirim?" dedi.

"ByLock" programını kullanmadığını savunan Akyıldız, şu beyanda bulundu:

"Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. 'ByLock' kullanan kişiler konuşmalarda adımı geçirmiş olabilirler. Bu yapı kendisinden olmayan insanlara bile destek verebilir, bunları gördük. Kendimi korumak için 6-7 yıl önce başka bir kimlik temin etmiştim, onu da kullanmadım. Sadece tedbir olarak almıştım. O dönemde duyduk ki suçlu veya suçsuz bir sürü insan gözaltına alınmış. Bu durumdan tedirgin oldum. Derdimi anlatabileceğimi düşünmedim. Tedirginliğim geçmedi, dosyanın içeriğinden de haberim yoktu. Tamamen onlara yapılan bana da yapılır düşüncesiyle hareket ettim. FETÖ ile hiçbir bağlantım yok. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Söz alan sanık avukatı ise dosya içerisinde yer alan tanık beyanlarının somut delillere dayanmadığını, Akyıldız'ın "ByLock" kullandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek, mahkemeden müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Akyıldız'ın suçu işlediğine dair kuvvetli şüphenin olması ve kaçma şüphesi sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yaşar Akyıldız'ın üniversite yıllarından itibaren FETÖ içerisinde yer aldığı, örgütün yargı yapılanmasında görev yaptığı belirtildi.

Şüphelinin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu kaydedilen iddianamede, Akyıldız'ın 2014 HSYK üyeliği seçim dönemi öncesi ve sonrasında "ByLock"ta diğer örgüt üyesi hakim ve savcılarla çok sayıda iletişim kaydı bulunduğu yer aldı.

İddianamede, hakkındaki itirafçı ifadeleri ile tanık beyanları bir bütün olarak nazara alındığında şüphelinin üniversite döneminden başlayarak FETÖ içerisinde yer aldığı ve daha sonra devletin yargı erkinin en önemli kurumlarından olan HSYK'ye sızmak amacıyla örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği öne sürüldü.

Akyıldız'ın FETÖ'nün talimatıyla 2014'te HSYK üyeliğine aday olduğu belirtilen iddianamede, şu tespitlerde bulunuldu:

"Şüphelinin silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan kapalı devre kriptolu iletişim ve haberleşme programı 'ByLock' programını kullanması ve devletin yargı erkine sızmak amacıyla örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ederek HSYK üyeliğine aday olması anlaşılmaktadır. Adaylık sürecinde örgüt adına oy topladığı, seçim için örgütsel toplantıların düzenlenmesine imkan sağladığı tespit edilmiştir. Akyıldız'ın bu toplantılarda görev almak ve yargı erkine sızma amacı doğrultusunda diğer örgüt üyesi hakim ve savcıları organize etmek gibi örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenmiştir."

Terörden arananlar listesinde "gri" kategoride yer alan Akyıldız'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.