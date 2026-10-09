Heniyye'nin oğlundan Filistin mesajı: Türkiye ve Erdoğan Filistin'in yanında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Heniyye'nin oğlundan Filistin mesajı: Türkiye ve Erdoğan Filistin'in yanında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- "İsrail, tüm bu yaptıklarıyla Filistin halkını, Filistin direnişini bitireceğini ve onları yeryüzünden silebileceğini sanıyor. Filistin halkı, asla yalnız değildir çünkü bu halk İslam ümmetinin parçasıdır. Türk halkı ve lideri Sayın Erdoğan, Filistin'in arkasındadır. İnşallah çok yakında Kudüs'ün fethini hep birlikte kutlayacağız"

Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye, Filistin halkının asla yalnız olmadığını belirterek, "Bu halk, İslam ümmetinin parçasıdır. Türk halkı ve lideri Sayın Erdoğan, Filistin'in arkasındadır. İnşallah çok yakında Kudüs'ün fethini hep birlikte kutlayacağız." dedi.

Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER), Türkiye Diyanet Vakfı, 15 Temmuz Milli İrade Derneği, Kudüs Hilali Derneği ve Sakarya Eğitime Destek Platformunca Adapazarı ilçesindeki Orhangazi Kültür Merkezi'nde "Özgür Gazze, Özgür Filistin" programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından video gösterimiyle başlayan programda konuşan Abdusselam Heniyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına şükranlarını sunduğunu söyledi.

Filistin davasının ve Filistin'in kendisinin, İsrail'in Gazze'de 3 yıldır sürdürdüğü büyük soykırımın, zulmün ve acının ardından tüm ümmeti birleştirdiğini dile getiren Heniyye, "Sadece ümmeti değil, kalbinde insanlığı ve merhameti taşıyan tüm insanlığı bir araya getirdi. İşgalci İsrail'in zulümlerini tüm dünyaya göstermiş oldu." diye konuştu.

"Filistin, Müslümanların davasıdır"

Heniyye, İsrail'in eski başbakanlarından Golda Meir'in, "Onların yaşlıları ölecek ve çocukları da tüm bu yaşananları unutacaktır." dediğini aktararak, "O zalim Golda Meir, şu an cehennemde ancak Filistin'in çocukları babalarına mirasçı oldular. Onlar 'Biz buradayız, Filistin'in ve bu kutsal toprakların sahibi bizleriz.' diye haykırıyorlar. Filistin, Müslümanların davasıdır. Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir." ifadelerini kullandı.

Babasını, 3 kardeşini ve 8 yeğenini şehit vermekten gurur duyduklarını söyleyen Heniyye, "200'e yakın ailemin parçası olan yakın akrabalarımı şehit vermekten gurur duyuyoruz. Heniyye ailesi olarak Filistin'de belki de en çok şehit veren ailelerden biriyiz. Bizden daha çok şehit veren aileler var hatta tamamen nüfustan silinen aileler var ama biz şuna inanıyoruz, kıyamet günü yine o yüksek şehitlik mertebesinde bir araya geleceğiz." dedi.

Heniyye, İsrail'in saldırıları sonucu yaşanan yıkımlardan da bahsederek, "Gazze şehri yeryüzünden ve haritadan tamamen silindi. Okullar, mescitler, hastaneler ve su ile elektrik kalmadı, tamamen yok edildi." diye konuştu.

Abdusselam Heniyye, 1,5 milyondan fazla insanın şu anda çadırlarda yaşadığını ve onları kış soğundan koruyacak bir şeyin olmadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"İsrail, tüm bu yaptıklarıyla Filistin halkını, Filistin direnişini bitireceğini ve onları yeryüzünden silebileceğini sanıyor. Filistin halkı asla yalnız değildir. Bu halk, İslam ümmetinin parçasıdır. Türk halkı ve lideri Sayın Erdoğan, Filistin'in arkasındadır. İnşallah çok yakında Kudüs'ün fethini hep birlikte kutlayacağız."

Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın kurtulması için büyük fedakarlıklara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Heniyye, Filistin'in özgürlüğüne kavuşana kadar dua edilmesi, bağışlarda bulunulması ve boykotun sürdürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ali İnci, Kudüs Hilali Derneği Başkanı Azmi Moroğlu ile SİMDER Başkanı Yahya Bakır da birer konuşma yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın da katıldığı program, İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA
İsmail HeniyyeDış PolitikaFilistinSakaryaGüncelİsrailKudüsSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vincenzo Montella, Adana Demirspor’daki 330 bin euroluk alacağını sildi Vincenzo Montella, Adana Demirspor'daki 330 bin euroluk alacağını sildi
Bu adam nasıl durdurulacak Yamal’ın görüntüleri olay oldu Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
Okan Buruk’u korkutan gelişme Futbolcularını tek tek uyardı Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
19:08
Maltepe’de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
19:02
Galatasaray’da sürpriz 11
Galatasaray'da sürpriz 11
18:33
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
18:13
TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe
TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe
17:42
Memur ve emekli ne kadar zam alacak İşte masadaki rakamlar
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte masadaki rakamlar
17:10
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 19:19:01. #.0.2#
SON DAKİKA: Heniyye'nin oğlundan Filistin mesajı: Türkiye ve Erdoğan Filistin'in yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei