Eski HDP milletvekili Önlü, 7 bin 80 TL ceza ödemeyince Tunceli'de gözaltına alındı - Son Dakika
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Eski HDP milletvekili Önlü, 7 bin 80 TL ceza ödemeyince Tunceli'de gözaltına alındı

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Eski HDP milletvekili Önlü, 7 bin 80 TL ceza ödemeyince Tunceli\'de gözaltına alındı
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Eski HDP Milletvekili Alican Önlü, Tunceli Ovacık'ta cenazeye katılmak üzere giderken gözaltına alındı. Soylu'ya hakaret suçundan yargılandığı davada hapis cezası 7 bin 80 TL para cezasına çevrildi; cezayı ödemediği için gözaltına alındığı bildirildi.

ESKİ HDP Milletvekili Alican Önlü, Tunceli'de gözaltına alındı. Önlü'nün eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'Hakaret' suçundan yargılandığı davada aldığı hapis cezasının paraya çevrildiği, cezayı ödemeyince de gözaltına alındığı bildirildi.

Cenazeye katılmak üzere Ovacık ilçesine geçen 27'nci dönem HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün aracı, ilçe girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Önlü, gözaltına alınıp İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Alican Önlü'nün eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik 'Hakaret' suçundan yargılandığı davada aldığı hapis cezasının 7 bin 80 TL para cezasına çevrildiği, bu cezayı ödemediği için gözaltına alındığı belirtildi.

Alican Önlü'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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