Eski HDP milletvekili Önlü, 7 bin 80 TL ceza ödemeyince Tunceli\'de gözaltına alındı

ESKİ HDP Milletvekili Alican Önlü, Tunceli'de gözaltına alındı. Önlü'nün eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'Hakaret' suçundan yargılandığı davada aldığı hapis cezasının paraya çevrildiği, cezayı ödemeyince de gözaltına alındığı bildirildi.

Cenazeye katılmak üzere Ovacık ilçesine geçen 27'nci dönem HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün aracı, ilçe girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Önlü, gözaltına alınıp İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Alican Önlü'nün eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik 'Hakaret' suçundan yargılandığı davada aldığı hapis cezasının 7 bin 80 TL para cezasına çevrildiği, bu cezayı ödemediği için gözaltına alındığı belirtildi.

Alican Önlü'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.