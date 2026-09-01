Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e 'örgüte yardım' ve 'suçluyu kayırma'dan yurt dışı çıkış yasağı - Son Dakika
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Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e 'örgüte yardım' ve 'suçluyu kayırma'dan yurt dışı çıkış yasağı

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin\'e \'örgüte yardım\' ve \'suçluyu kayırma\'dan yurt dışı çıkış yasağı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Alihan Kuriş suç örgütü" soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, yaklaşık 3,5 saat süren ifadenin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Şahin hakkında "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Şahin'in avukatı karara itiraz edeceklerini açıkladı.

(ANKARA) - "Alihan Kuriş suç örgütü" soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Alihan Kuriş suç örgütü" soruşturması kapsamında, örgüt yöneticiliğiyle suçlanan Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasına aracılık ettiği belirlenen aracın tahsis sahibi eski İçişleri Bakanı Şahin'in "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı.

Soruşturma savcısı, yaklaşık 3,5 saat süren ifade işleminin ardından Şahin'i, hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, Şahin hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 220/7. maddesindeki "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve 283/1. maddesindeki "suçluyu kayırma" suçlarından "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

İdris Naim Şahin'in savcılık ifadesinin 12 sayfayı bulduğu öğrenildi.

Şahin'in avukatı Gürbüz Özdemir, adliyeden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, adli kontrol kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e 'örgüte yardım' ve 'suçluyu kayırma'dan yurt dışı çıkış yasağı - Son Dakika

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