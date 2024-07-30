Eski İçişleri Bakanı Osman Güneş, Çorum Valisi Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eski İçişleri Bakanı Osman Güneş, Çorum Valisi Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti

Eski İçişleri Bakanı Osman Güneş, Çorum Valisi Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti. Güneş, Vali Dağlı ve vali yardımcıları tarafından karşılandı. Güneş, Vali Dağlı ile görüşerek Mecitözü Kaymakamlığına yeni atanan Kaymakam Cengiz Nayman'ı tebrik etti. Ziyarette, Güneş Mecitözü ilçesindeki anılarını paylaşarak ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

30.07.2024 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İçişleri Bakanı Osman Güneş, Çorum Valisi Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Güneş, Vali Dağlı ve vali yardımcıları tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Güneş, daha sonra Vali Dağlı ile bir süre görüştü.

Güneş, daha sonra meslek hayatına kaymakam olarak başladığı Mecitözü Kaymakamlığını ziyaret ederek, kısa süre önce göreve başlayan Kaymakam Cengiz Nayman'ı tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Ziyarette, 1978-1980 yılları arasında kaymakam olarak görev yaptığı Mecitözü ilçesindeki anılarını paylaşan Güneş, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarete çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Zülkif Dağlı, Osman Güneş, Mecitözü, Güneş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski İçişleri Bakanı Osman Güneş, Çorum Valisi Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:59 Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi
21:50 Kanarya’dan müthiş bir geri dönüş daha Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano’yu 2-1 yendi Kanarya'dan müthiş bir geri dönüş daha! Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi
20:52 İsrail’in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
19:56 İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
19:38 3 ilde orman yangını alarmı Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi 3 ilde orman yangını alarmı! Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi
22:27 Jose Mourinho’dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil Jose Mourinho'dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil
21:27 Elazığ’da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var Elazığ'da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var
20:34 Türkeş’in “Gangster“ sözlerine MHP’den “Mason“ yanıtı Türkeş'in "Gangster" sözlerine MHP'den "Mason" yanıtı
19:31 Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
17:33 Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf Cinayetin nedeni vahim Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf! Cinayetin nedeni vahim
17:32 İzmir’de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı İzmir'de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı
16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 23:35:08. #1.11#
SON DAKİKA: Eski İçişleri Bakanı Osman Güneş, Çorum Valisi Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement