Eski İsrail Başbakanı Bennett, ülkesinin iç siyasette bölünmüş durumda hayatta kalamayacağını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski İsrail Başbakanı Bennett, ülkesinin iç siyasette bölünmüş durumda hayatta kalamayacağını söyledi

17.02.2026 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail'in bölünmüş durumda olduğunu ve bu şekilde hayatta kalamayacağını dile getirdi.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail'in bölünmüş durumda olduğunu ve bu şekilde hayatta kalamayacağını dile getirdi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı'nda iç ve dış siyasete dair açıklamalarda bulundu.

İsrail'in başarısızlık bir liderlikle yönetilmesine izin vermeyeceğini ileri süren eski başbakan, seçimlerin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ile hükümet ortağı olmayacağını söyledi.

Bennett, mevcut hükümetin İsrail'i içeride hiç olmadığı kadar böldüğünü ve ülkesinin bu bölünmüş durumda hayatta kalamayacağını kaydetti.

Konferansta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı açıklamalar da yapan ve "Türkiye'nin yeni İran olduğunu" savunan Bennett, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan, İsrail'i kuşatmak isteyen sofistike ve tehlikeli bir düşmandır." iddiasında bulundu.

Türkiye'nin bölgedeki etkisinin görmezden gelinemeyeceğini dile getiren Bennett, Türkiye'nin Katar ve Suriye ile olan ilişkisine ve Gazze Barış Kurulu'ndaki rolüne işaret ederek Ankara'nın liderliğinde İsrail'e karşı yeni bir "Müslüman Kardeşler" ekseni oluşturduğunu ileri sürdü.

Bennett, Türkiye'nin Pakistan'ın nükleer desteğine sahip olduğunu ve Suudi Arabistan'ı da İsrail'e karşı kışkırttığını iddia etti.

Kaynak: AA

Naftali Bennett, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski İsrail Başbakanı Bennett, ülkesinin iç siyasette bölünmüş durumda hayatta kalamayacağını söyledi - Son Dakika

Rusya’nın yeni hamlesi Avrupa’yı alarma geçirdi İki ülkeden ortak mektup Rusya'nın yeni hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi! İki ülkeden ortak mektup
Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı
Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı Bilanço ağır Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı! Bilanço ağır
Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül’ün sözleri yürekleri dağladı Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı
Önce çarptı sonra devrildi 11 kişi yaralandı Önce çarptı sonra devrildi! 11 kişi yaralandı
Samsun’da kardeşlere silahlı saldırı: 1’i öldü, diğeri yaralı Samsun'da kardeşlere silahlı saldırı: 1'i öldü, diğeri yaralı

19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
19:38
Canlı anlatım: RAMS Park’ta 3 gol var
Canlı anlatım: RAMS Park'ta 3 gol var
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 21:23:49. #7.11#
SON DAKİKA: Eski İsrail Başbakanı Bennett, ülkesinin iç siyasette bölünmüş durumda hayatta kalamayacağını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.