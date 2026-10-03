Eski İsrailli müzakereci Alon, esirlerin bir yıl erken çıkamamasını Netanyahu'ya bağladı - Son Dakika
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Eski İsrailli müzakereci Alon, esirlerin bir yıl erken çıkamamasını Netanyahu'ya bağladı

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İsrail müzakere heyetinin eski üyesi Nitzan Alon, Netanyahu hükümetinin ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamamakta diretmesini eleştirdi. Alon, İsrailli esirlerin bir yıl erken serbest bırakılabileceğini, Gazze'ye saldırıların uzamasının can kaybına yol açtığını söyledi.

İsrail müzakere heyetinin eski üyesi Nitzan Alon, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamamakta uzun süre diretmesini eleştirerek "Tüm (İsrailli) esirlerin bir yıl erken serbest bırakılmasını sağlayabilirdik." itirafında bulundu.

Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nün düzenlediği etkinlikte konuşan emekli Tümgeneral Alon, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının uzamasının can kaybına yol açtığını söyledi.

Netanyahu'nun bir ateşkes ve esir takası anlaşması imzalama konusunda ayak diretmesini eleştiren Alon şu ifadeleri kullandı:

"Tüm (İsrailli) esirlerin serbest kalmasını, savaşın sonucunu etkilemeksizin, bir yıl önce başarabildik. Bu sayede bu süreçte öldürülen esirleri kurtarabilirdik ve bu fırsatı kaçırdık. Savaş çok uzun sürdü."

Alon, Netanyahu'nun derhal ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalaması çağrısıyla Ekim 2025'e kadar her hafta kent meydanlarında toplanan protestocuların kendisine İsrail müzakere heyetinin bir parçası olarak "devam etme gücü verdiğini" söyledi.

İsrail ordusundan 2025'in sonunda emekli olan Alon, geçen temmuz ayında da İsrail'in aşırı sağcı yönetiminin ateşkes ve esir takası anlaşması yapmamakta diretmesini eleştirerek farklı kararlar alınmış olması halinde ölen çok sayıda İsrailli esirin evlerine sağ olarak dönmüş olabileceğini söylemişti.

Gazze Şeridi'ne saldırıların "en az bir yıl daha erken bitebileceğini" ifade eden Alon, "Kabine ve siyasi liderlik, 'mutlak zafer' adı altında daha önceki kapsamlı anlaşmaları reddetti ki bu aslında bir aldatmacadır" diyerek bu kararın stratejiden ziyade iç politik hedefler doğrultusunda alındığını vurgulamıştı.

Gazze'de ateşkes

Gazze'de ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmiş, ilk aşamada esir takası, insani yardım girişinin artırılması ve İsrail ordusunun bazı bölgelerden kısmi çekilmesi gibi adımlar uygulanmıştı. Filistinli kaynaklar ise İsrail'in anlaşma kapsamındaki yükümlülükleri tam yerine getirmediğini ve saldırıların sürdüğünü belirtiyor.

Anlaşmanın ikinci aşamasında Gazze'nin yönetimi, yeniden imar, uluslararası güç konuşlandırılması, İsrail'in çekilmesi ve bazı siyasi-güvenlik düzenlemelerinin ele alınması öngörülüyor.

Filistinli gruplar ile garantör ülkelerin temsilcileri, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin temaslara Kahire'de 7 Haziran'da başlamıştı.

Kaynak: AA
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