Eski İstanbul Yolu'nda Doğa ile Buluşma
Eski İstanbul Yolu'nda Doğa ile Buluşma

07.05.2026 11:23
Kocaeli'deki Eski İstanbul Yolu, doğaseverler için ilkbahar manzaralarıyla dolu bir rota sunuyor.

Kocaeli'de İzmit'ten başlayarak kırsal bölgelerin içinden geçip İstanbul sınırındaki Çayırova'ya kadar uzanan "Eski İstanbul Yolu", ilkbahar manzaralarıyla doğaseverler için alternatif rota oluşturuyor.

Nisan yağışlarının ardından canlanan doğa, yol boyunca uzanan tarım arazileri, ağaçlık alanlar ve köy yollarıyla farklı tonlarda yeşil manzaralar sunuyor.

Sahil şeridine paralel uzanan, D-100 kara yolu yapılmadan önce İstanbul'a ulaşımı sağlayan daha kuzeydeki 60 kilometrelik güzergah üzerinde yer alan İzmit Kent Ormanı, Sipahiler, Sevindikli ve Denizli göletleri gibi doğal alanlar, ziyaretçilere yürüyüş, dinlenme ve fotoğraf çekme imkanı tanıyor.

Körfez ilçesine bağlı kırsal Kutluca Mahallesi sınırlarında bulunan Roma dönemine ait taş köprü ise güzergaha tarihi değer katıyor. Yüzyıllardır ayakta olan köprü, bölgenin geçmişte de önemli ulaşım hattı üzerinde bulunduğunu gösteriyor.

Kent merkezlerine yakınlığıyla dikkati çeken güzergah, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerden ilgi görüyor.

"Doğanın uyanmasıyla her taraf yemyeşil"

Ailesiyle bölgeye gelen Nusret Çiftçi, AA muhabirine, kendisinin uzun süredir bu güzergahı bildiğini, zaman zaman arkadaşları ve ailesiyle burada yürüyüş yaptığını söyledi.

Güzergahın geçmişte kervanların kullandığı önemli geçiş yolu olduğunu dile getiren Çiftçi, Roma yolunun da bu hattan geçtiğini, özellikle Gebze sınırlarındaki kalıntıların bugün hala görülebildiğini kaydetti.

Çiftçi, yolun bugün farklı kimlik kazandığına işaret ederek, "Şu anda doğanın da uyanmasıyla her taraf yemyeşil. Güzel gezinti yeri haline geldi buralar. Yürüyüş grupları bu rotalarda gezintiler yapıyor." diye konuştu.

Güzergah üzerindeki doğal alanlara da değinen Çiftçi, Taşköprü Kanyonu ile Gebze sınırlarındaki Çoban Geçidi Kanyonu'nun dikkati çeken noktalar arasında yer aldığını, buraların doğaseverler için önemli potansiyel taşıdığını anlattı.

Çiftçi, kayınpederinin de doğanın oluşturduğu renk çeşitliliğine hayran kaldığını söyleyerek, "Keyifli bir sürüş olabilir. Güzel bir gezinti olur. Doğaseverlere tavsiye ediyorum." dedi.

Kocaeli'nin yürüyüş parkurları açısından oldukça zengin olduğunu belirten Çiftçi, "Kocaeli deyince aklımıza sanayi geliyor ama 10-15 kilometre dışına çıktığımız zaman şehrin bambaşka güzellikleri bizi karşılıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
