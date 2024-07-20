Eski Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar Kuşadası\'nda imza gününde

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi'nin Çalıkuşu Kültür Evi'nde düzenlediği imza gününde Eski Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar, vatandaşlarla bir araya geldi. Sağlar, "Başkan Ömer Günel, vizyonu ile Kuşadası'na çok şey kattı" dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından yıl boyunca düzenlenen birçok kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapan Çalıkuşu Kültür Evi, Eski Kültür ve Turizm Bakanı, siyasetçi ve yazar Fikri Sağlar'ı ağırladı. İmza gününe, Kuşadalı sanatseverlerin yanı sıra Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek de katıldı.

"Başkan Ömer Günel vizyonu ile Kuşadası çok şey kazandı"

Fikri Sağlar, "Kuşadası sadece benim için değil tüm dünya için büyük önem taşıyor. Başkan Ömer Günel, vizyonu ile Kuşadası'na çok şey kattı. Burayı turizm kenti kimliği haricinde kültür ve sanatın da başkenti haline getirdi. Kendisine beni konuk ettiği için teşekkür ederim" diye konuştu.

"Bizler için yalnızca bir yazar değil aynı zamanda kıymetli bir parti büyüğümüz"

Başkan Ömer Günel ise Fikri Sağlar'ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Durmuş Fikri Sağlar bizler için yalnızca bir yazar değil aynı zamanda kıymetli bir parti büyüğümüz. Kendisini Çalıkuşu Kültür Evi'nde ağırladığımız için çok mutluyuz, bizlerle bu güzel atmosferi yarattığı için kendilerine teşekkür ederim" dedi.