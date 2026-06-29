Eski Kuşadası Belediye Başkanı Berberoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

(AYDIN) - Kuşadası'nda bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Belediye Başkanı Engin Berberoğlu için belediye binasında tören düzenlendi. İki dönem Kuşadası Belediye Başkanlığı yapan Berberoğlu, cenaze töreninin ardından Adalızade Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kuşadası'nda bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören 78 yaşındaki Engin Berberoğlu, önceki gün hayatını kaybetti. İlçede, 1984-1989 ve 1994-1999 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan Berberoğlu için Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda tören düzenlendi.

Törende, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ve oğlu Efe Berberoğlu, Engin Berberoğlu'nun siyasetçi kimliği ve Kuşadası'na kazandırdıklarıyla ilgili söz aldı.

Berberoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra zabıtaların omuzunda belediyenin önünden Hanım Camisi'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine çok sayıda vatandaşla birlikte CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, ilçe protokolü, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ile Berberoğlu'nun yakınları katıldı. Cami avlusunda taziyeleri Engin Berberoğlu'nun oğulları Efe, Mustafa ve Mert Berberoğlu kabul etti.

Berberoğlu'nun naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası Belediye Bandosu eşliğinde Adalızade Mezarlığı'na götürülüp, aile mezarlığında toprağa verildi.