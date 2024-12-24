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Eski MHP Başkanına Müebbet Hapis Cezası

Eski MHP Başkanına Müebbet Hapis Cezası

MHP eski yöneticisi Özcan'ı öldüren Ekinci'ye müebbet, takdiri indirimle 25 yıl hapis cezası verildi.

24.12.2024 13:31
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(ANKARA) - Ankara'da MHP eski il yöneticilerinden Ferhat Özcan'ı öldürmekten yargılanan eski MHP Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci'ye 'kasten adam öldürme suçu'ndan müebbet hapis cezası verildi. Sanık hakkında takdiri indirim uygulayan mahkeme, cezayı 25 yıla indirdi. Sanık hakkında ayrıca 1 yıl 8 ay da ruhsatsız silah kullanmaktan hapis cezası verildi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 29 Nisan 2023 tarihinde MHP eski il yöneticilerinden Ferhat Özcan, eski MHP Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci tarafından iş yerinde tabancayla vurularak öldürüldü. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görüldü. Duruşmada Özcan ailesi ve avukatı, tutuklu sanık Ersin ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada tarafların esas hakkında mütalaaya karşı savunmaları alındı. İlk olarak söz olan Özcan ailesinin avukatı, "Tanık Fatma, sanığın kendisine küfür ettiğini beyan etti. İlk eylem sanıktan geldi. Maktulün aldığı öldürücü darbeler arka bölgeden. Burada bizce tasarlayarak adam öldürme var. Sanığın kararlılığı, vazgeçmemesi var. Sanık daha önce saldırıda bulunuyor. Koridordan başlamak üzere 14 mermi çekirdeği var. Sanık şans tanımamış yaşamasına. Cinayetten sonra sakin bir şekilde bir eli cebinde bir eli telefonda 'gelin leşinizi alın' diye arama yapıyor. Bu derece soğukkanlı. Tasarlanarak öldüren insan ancak bu derece soğukkanlı olur. Sanık lehine takdiri indirim uygulanmamasını talep ediyoruz" dedi.

"Maktulün hakaretleriyle başlayan bir süreç söz konusu"

Sanık avukatı ise "Maktulün hakaretleriyle başlayan bir süreç söz konusu. Haksız tahrik noktasında iddia makamının mütalaasını kabul etmiyoruz. Küfür, hakaret içerisinde değerlendirilen haksız bir eylemdir. Çok ağır eylemlere maruz kalmış bir sanıktan bahsediyoruz. Saldırıya, hakarete maruz kalan bir sanık. Bu noktada haksız tahrik indirimlerin uygulanmasını talep ediyoruz. Ayrıca tutuklulukta geçirdiği sürenin de göz önünde bulundurularak uygun adli kontrol tedbirleriyle tahliyesini istiyoruz" savunmasını yaptı.

Son sözünü söyleyen sanık Ersin ise "Pişmanım. Mahkemenin kararına saygı duyuyorum" dedi. Bunun üzerine mağdur yakınları sanığa "Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi. Bir kişi de sanığa hakaret etti. Karar için verilen arada sanık ve mağdur yakınları arasında kavga çıktı. Kavgayı polisler ayırdı.

Takdiri indirim uygulandı

Sanık Ersin hakkında mahkeme, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi ve takdir indirimi uygulayarak cezayı 25 yıla indirdi. Sanık hakkında ayrıca ruhsatsız silah taşıma suçundan 1 yıl 8 ay da hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti kararı oy çokluğu ile aldı. Bir üye haksız tahrik indirimi uygulanmasını da istedi.

Kaynak: ANKA

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