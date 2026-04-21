Mahmut Demir, Tiyatro Birincilerini Ödüllendirdi - Son Dakika
Mahmut Demir, Tiyatro Birincilerini Ödüllendirdi

Mahmut Demir, Tiyatro Birincilerini Ödüllendirdi
21.04.2026 19:24
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir, Amasya Kültür Festivali'nde tiyatro kategorisinde birinci olan Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi Tiyatro Grubu'nu ödüllendirdi.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir, Amasya Kültür Festivali'nde tiyatro kategorisinde birinci olan Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi Tiyatro Grubu'nu ödüllendirdi.

Demir, ziyaret ettiği okulun idareci, öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Birinci olan tiyatro ekibini tebrik eden Demir, öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif başarılarının da önem taşıdığını söyledi.

Öğrencilerin bu gibi alanlarda faaliyet göstermelerinin hayatlarında daha donanımlı ilerlemelerini, dolayısıyla daha başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumda yer almalarına katkı sağlayacağını dile getiren Demir, öğrencilere kendi spor hayatını anlatarak tavsiyede bulundu.

Demir, daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mahmut Demir, Tiyatro Birincilerini Ödüllendirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Mahmut Demir, Tiyatro Birincilerini Ödüllendirdi - Son Dakika
