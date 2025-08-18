SHANGHAİ, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai yer alan Shanghai Müzesi'nde düzenlenen "Piramidin Zirvesinde: Eski Mısır Medeniyeti" adlı sergi pazar günü sona erdi. 19 Temmuz 2024 tarihinde başlayan ve 13 ay boyunca açık kalan sergiyi 2,77 milyondan fazla kişi ziyaret etti.
Son Dakika › Güncel › Eski Mısır Sergisi Shanghai'de Bitti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?