Eski Muhtar Eşini Pompalı Tüfekle Öldürdü - Son Dakika
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Eski Muhtar Eşini Pompalı Tüfekle Öldürdü

Eski Muhtar Eşini Pompalı Tüfekle Öldürdü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, 85 yaşındaki eski muhtar Ali Kaya, uyuyan eşi Latife Kaya'yı pompalı tüfekle vurdu. Olayın ardından Ali Kaya gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

16.01.2025 23:42  Güncelleme: 23:44
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MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde eski muhtar Ali Kaya (85), eşi Latife Kaya'yı (80) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallenin eski muhtarı Ali Kaya, henüz bilinmeyen nedenle evinde uyuyan eşi Latife Kaya'ya pompalı tüfekle ateş etti. Latife Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaya'nın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, Ali Kaya gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/MAZIDAĞI (Mardin),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eski Muhtar Eşini Pompalı Tüfekle Öldürdü - Son Dakika

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