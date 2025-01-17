Eski Muhtar Eşini Pompalı Tüfekle Öldürdü - Son Dakika
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Eski Muhtar Eşini Pompalı Tüfekle Öldürdü

Eski Muhtar Eşini Pompalı Tüfekle Öldürdü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, 85 yaşındaki eski muhtar Ali Kaya'nın uyuyan eşi 80 yaşındaki Latife Kaya'yı pompalı tüfekle öldürmesi sonucu cenazesi toprağa verildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Latife Kaya'nın cenazesi, yakınları tarafından defnedildi. Ali Kaya ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

17.01.2025 15:08  Güncelleme: 15:12
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MARDİN'de, eski muhtar Ali Kaya (85) tarafından uyurken pompalı tüfekle öldürülen eşi Latife Kaya (80), toprağa verildi. Gözaltına alınan Ali Kaya'nın ekiplere, 'Beni evime niye götürmüyorsunuz' dediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Mazıdağı ilçesi kırsal Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin eski muhtarı Ali Kaya, henüz bilinmeyen nedenle, evinde uyuyan eşi Latife Kaya'ya pompalı tüfekle ateş etti. Latife Kaya, olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Latife Kaya'nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürülürken, Ali Kaya ise gözaltına alındı. Latife Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp Atalar Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kaya, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Gözaltına alınan Ali Kaya'nın ise jandarmaya, 'Beni evime niye götürmüyorsunuz? Neden beni evimden çıkarıyorsunuz?' dediği öğrenildi. Kaya'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA

Haber ve Kamera: Emrullah KARAKAŞ/MARDİN

Kaynak: DHA

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