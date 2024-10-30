Eski Parti Yetkilisine Rüşvetten İdam Cezası

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TİANJİN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Guizhou Eyalet Komitesi eski Sekreteri Sun Zhigang, rüşvet almak suçundan iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.

Çin'in kuzeyinde bulunan Tianjin Belediyesi'ndeki bir mahkeme, Sun'un ömür boyu siyasi haklardan men edilmesine, tüm kişisel mallarına el konulmasına ve tüm yasadışı kazançlarının da geri alınarak devlet hazinesine teslim edilmesine karar verdi.

Mahkemenin Salı günü verdiği kararda iki yıllık erteleme süresinin bitiminde cezanın yasalar uyarınca başka bir hafifletme ve af imkanı olmaksızın ömür boyu hapse çevrilebileceği belirtildi.

Sun, yasadışı olarak şahsen ya da başka kişiler aracılığıyla 813 milyon yuanın (yaklaşık 114 milyon ABD doları) üzerinde rüşvet almaktan suçlu bulundu.

Mahkeme, Sun'un 2002 ile 2023 yılları arasında üstlendiği çeşitli görevler sırasında ticari operasyonlar, hisse kayıtları, proje sözleşmeleri ve gayrimenkul geliştirme gibi konularda birim ve bireylere yardım sağlayarak karşılığında para ya da değerli eşya aldığını belirledi.

Sun'un bazı suç girişimlerinin niyet aşamasından öteye geçmediğini, hem soruşturma aşamasında hem de yasadışı kazançlarının iadesi konusunda işbirliği yaptığını ve yasadışı kazançlarının büyük bölümünün geri alındığını kaydeden mahkeme, söz konusu unsurların cezanın belirlenmesinde dikkate alındığını belirtti.