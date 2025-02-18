Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan U.Ş.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, U.Ş.'yi gözaltına aldı. 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis U.Ş., işlemlerinin ardından Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Eski Polis FETÖ'den Hapis Cezasıyla Yakalandı - Son Dakika
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