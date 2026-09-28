Eski Şabak Direktörü Bar, kendisini suçlayan Netanyahu'ya hakaret davası açacak - Son Dakika
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Eski Şabak Direktörü Bar, kendisini suçlayan Netanyahu'ya hakaret davası açacak

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İsrail iç istihbarat teşkilatı Şabak'ın eski Direktörü Ronen Bar, kendisini suçlayan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya hakaret davası açacağını duyurdu. Bar'ın ofisinden yapılan açıklamada, 7 Ekim'den önce Netanyahu'ya sunulan bilgi ve belgelerin açıklanması da talep edildi.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) eski Direktörü Ronen Bar, 7 Ekim'den önce uyarıldığı iddialarını reddederek kendisini suçlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya dava açacağını açıkladı.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 7 Ekim öncesinde Mısır'ın Gazze'den gelecek bir saldırıya karşı kendisini uyardığına ilişkin iddiaları birkez daha reddederek bu konuyu dile getirenlere hakaret davası açılması talimatı verdiğini duyurdu.

Eski Şabak Direktörü Bar'ın başarısızlıklarının kendi üzerine atıldığını ileri süren Netanyahu, Bar'ın kendisini arayıp bilgilendirmediğini, acil durum ekiplerini ve bölgedeki İsrail ordusu birliklerini uyarmadığını iddia ederek haberlerin arkasında seçimler öncesi siyasi rakipleri ve Filistin devletini kurmak isteyen yabancı devletlerin olduğunu savundu.

Bar, Netanyahu'ya dava açma kararı aldı

Netanyahu'nun bu açıklamasının ardından eski Şabak Direktörü Bar'ın Netanyahu aleyhine hakaret davası açmayı planladığı duyuruldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ofisi tarafından adına yapılan açıklamada Bar, "7 Ekim'den önce Netanyahu'ya sunulan bilgilerle ilgili kanıt ve belgelerin açıklanmasını" da talep etti.

"Netanyahu'nun gerçeklikle bağını yitirdiği", eski Şabak Direktörü'ne karşı sınır tanımayan bir iftira kampanyası başlattığı belirtilen açıklamada, İsrail Başbakanı'nın üç yıl boyunca sorumluluğu reddederek bir devlet soruşturma komisyonu kurulmasına da izin vermediği vurgulandı.

Açıklamada, Netanyahu'nun şimdi de 7 Ekim'den önce aldığı uyarıları inkar ederek dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığı kaydedildi.

Netanyahu'nun 7 Ekim öncesi hem BAE hem Mısır tarafından uyarıldığı iddia edildi

İsrail'in Haaretz gazetesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Netanyahu'yu 7 Ekim öncesinde arayarak Gazze'den gelecek bir saldırıya karşı uyardığını ileri sürmüştü.

Haaretz'in ardından aynı iddialar the Atlantic, New York Times, Wall Street Journal gibi ABD merkezli basında da yer almış, sadece BAE değil, Mısır'ın da Netanyahu'yu uyardığı kaydedilmişti.

İsrail basınında ve uluslararası basında yer alan, 7 Ekim öncesinde hem BAE hem de Mısır tarafından Gazze'den gelecek bir saldırıya karşı uyarıldığı haberleri, kamuoyu yoklamalarına göre kan kaybeden İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ülkede 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde daha da zora sokmuştu.

Kaynak: AA
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