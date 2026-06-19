Eski Savunma Bakanı'na 3 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Eski Savunma Bakanı'na 3 Yıl Hapis Cezası

19.06.2026 10:38
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Güney Kore'de eski Savunma Bakanı Kim Yong-Hyun, askeri bilgileri sızdırmaktan 3 yıl hapis cezası aldı.

Güney Kore'de eski Savunma Bakanı Kim Yong-Hyun, gizli askeri bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Kim hakkındaki "askeri sırları açık etme" suçlamasıyla açılan davada kararını açıkladı.

Mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetimine yol açan gizli askeri bilgileri sızdırmakla itham edilen Kim'i, 3 yıl hapse mahkum etti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol???????, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı etkinliklere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

Güney Kore, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Savunma Bakanı'na 3 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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