Eski Sevgili Bıçakla Yaraladı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde yürüyen F.S. (46) ile kendisini takip eden eski erkek arkadaşı R.G. (46) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.G, yanındaki bıçakla F.S'yi elinden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan F.S. ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüpheli R.G'nin yakalanması amacıyla polis ekiplerince çalışma başlatıldı.