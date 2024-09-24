Eski Sevgili Cinayeti ve İntihar

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tartıştığı eski sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Serdal Çelik (29), Demirköprü Mahallesi 6170 Sokak'ta yaşayan eski sevgilisi Berrin Yılmaz'ın (32) evine gitti.
Evde yaşanan tartışma sırasında Çelik tabancayla Yılmaz'ı öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Cansız bedenler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay anında Yılmaz'ın 17 yaşındaki kızı B.M'nin de evde olduğu belirtildi.
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