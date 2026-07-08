Eski Sevgilisini Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Sevgilisini Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

08.07.2026 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ödemiş'te eski sevgilisini öldüren O.G'nin duruşması yapıldı, tutukluluğu sürdü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisini darbederek öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık O.G, maktul Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara, kardeşi Necip Kara ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanının söz verdiği sanık O.G, cinayet günü Kara'nın ağır hakaretleri karşısında kendini kaybettiğini savunarak, "Olaydan çok büyük pişmanım. Fatma, ailem hakkında olay gecesi çok ağır hakaretler etti. O an adeta cinnet geçirdim. Cinayeti bilerek ve isteyerek işlemedim." ifadelerini kullandı.

Sanığın savunmasının ardından tanık beyanları dinlendi.

Mahkeme başkanı, O.G'nin tutukluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.

Olay

İzmir'in Ödemiş ilçesi Türkmen Mahallesi'nde 11 Mart 2025'te O.G. (35), eski sevgilisi Fatma Kara (27) ile sokakta tartışmış sonra darbetmişti.

Kadın olay yerinde hayatını kaybetmiş, adliyeye sevk edilen O.G. tutuklanmıştı.

Kara, ölümünden önce sanık hakkında "tehdit" ve "hakaret" iddiasıyla dava açmış, 18 Haziran 2025'te O.G'ye indirimsiz 9 ay hapis cezası verilmişti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca Kara'nın ölümüyle ilgili sanık O.G. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Sevgilisini Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
NATO Zirvesi’nde ikinci gün Liderlerin masasında 4 kritik başlık var NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Liderlerin masasında 4 kritik başlık var
Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR’a otomobil çarptı: 2 ölü Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR'a otomobil çarptı: 2 ölü
Netanyahu: Türkiye’ye F-35 satışı Orta Doğu’da güç dengesini yok eder Netanyahu: Türkiye'ye F-35 satışı Orta Doğu'da güç dengesini yok eder
NATO Zirvesinde sıra dışı olay Çift başlılık Ankara’ya uzandı NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı
Trump’a yakın isimden çarpıcı U dönüşü Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

23:19
ABD, İran’ı vurmaya başladı Bender Abbas ve Sirik kentinde patlamalar yaşanıyor
ABD, İran'ı vurmaya başladı! Bender Abbas ve Sirik kentinde patlamalar yaşanıyor
22:32
Yeditepe Üniversitesi’nde skandal Ayetin önünü kapattılar, alkışlarla destek verdiler
Yeditepe Üniversitesi'nde skandal! Ayetin önünü kapattılar, alkışlarla destek verdiler
22:24
Meloni’den Trump ile yaşanan “Uzaklaştırma“ krizine yanıt: Pişman değilim
Meloni'den Trump ile yaşanan "Uzaklaştırma" krizine yanıt: Pişman değilim
21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 23:34:48. #7.12#
SON DAKİKA: Eski Sevgilisini Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.