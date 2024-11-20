KAÇIŞ ANLARI KAMERADA
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski sevgilisi Şelale Mirzalı'yı (32) tabancayla vurarak öldüren Alaattin A.'nın (45) olayın ardından kaçtığı anların güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; saldırganın olayın ardından elindeki tabancayla kaçtığı anlar yer aldı. Alaattin A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Eski Sevgilisini Vuran Saldırganın Kaçış Anları Kamerada - Son Dakika
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