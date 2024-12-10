Eski Sevgilisinin Kardeşini Yaralayan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

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ADANA'nın Kozan ilçesinde eski sevgilisinin kardeşi B.T.'yi tabanca ile yaralayan S.A. adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Çanaklı Mahallesi Tacikistan Sokak'ta meydana geldi. S.A., bir süre önce ayrıldığı sevgilisinin kardeşi B.T. ile yolda yürürken karşılaştı. Eski sevgilisinin başkasıyla nişanlanacağını öğrendiğini söyleyen S.A. ile B.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile belinden tabancasını çıkaran S.A., B.T.'yi karnından vurarak yaraladı. B.T. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli suç aleti silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan S.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),