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Eski Sürücü Belgeleri İçin Süre Doluyor

Eski Sürücü Belgeleri İçin Süre Doluyor
30.07.2025 12:14
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Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi yarın son buluyor, yoğunluk artıyor.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin yarın mesai bitiminde sona erecek olması nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluştu.

1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce üç kez uzatıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların işlemlerini sorunsuz tamamlayabilmesi için belirli aralıklarla hatırlatmalar yaparak son güne bırakmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Ancak bu uyarılara rağmen birçok vatandaş, indirimli değişim için son iki güne girilirken nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu.

Nüfus müdürlüklerinde görevli personel, artan yoğunluğa rağmen vatandaşların işlemlerini tamamlamak ve mağduriyet yaşanmasını önlemek amacıyla yoğun mesai harcıyor.

Belgelerin yenilenmesi için yarın mesai bitimine kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek ve eski ehliyetler geçersiz sayılacak.

Eski tip sürücü belgesini yenileme işlemlerini Çankaya Nüfus Müdürlüğü'nde gerçekleştiren Kadir Şen, randevuyla geldiğini ve yaklaşık 10 dakikada işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Sürecin hızlı işlemesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Ebru Kızılyer de yenileme işlemlerinin son günlere kalmasının mecburiyetten kaynaklandığını belirtti.

8 ayda yaklaşık 3 milyon kişi ehliyetini yeniledi

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle eski tip sürücü belgeleri 1 Ocak 2016'dan itibaren yenilenmeye başlandı.

Yeni tip sürücü belgelerinin kullanımına başlanmasıyla, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan belgelerin 31 Aralık 2020'ye kadar kullanılabileceği duyuruldu.

Ancak yeni tip sürücü belgelerine geçiş sürecinde, vatandaşların ehliyetlerinin geçersiz sayılması nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için bu süre belirli aralıklarla uzatıldı.

İlk olarak sürücü belgelerinin değiştirilmesi için verilen süre 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2022'ye, sonrasında da 31 Aralık 2024'e çekildi.

Son olarak 18 Kasım 2024'te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 28 Temmuz itibarıyla edinilen bilgiye göre 2 milyon 482 bin 461 kişi henüz ehliyetini yenilemedi.

Bu kapsamda 18 Kasım 2024'ten bugüne geçen süreçte 2 milyon 930 bin 687 kişinin ehliyetini yenilediği belirlendi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, trafik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

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