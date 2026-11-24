(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatının ardından yayımladığı mesajında, "Engin devlet tecrübesiyle yol gösteren, siyasi nezaketi ve demokrasiye olan bağlılığıyla herkese örnek olan Hikmet Çetin'e Allah'tan rahmet; ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Önceki Genel Başkanımız, TBMM Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız, ağabeyimiz Hikmet Çetin'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Engin devlet tecrübesiyle yol gösteren, siyasi nezaketi ve demokrasiye olan bağlılığıyla herkese örnek olan Hikmet Çetin'e Allah'tan rahmet; ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."