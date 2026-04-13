Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Hüsamettin Cindoruk, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Türk siyasetinin 70 yılına tanıklık eden Cindoruk'un cenazesi siyaset dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. İstanbul'daki evinde rahatsızlanmasının ardından 25 Aralık 2025'te hastaneye kaldırılan eski TBMM başkanlarından Hüsamettin Cindoruk (92), 11 Nisan Cumartesi günü hayatını kaybetti.

Cindoruk için Teşvikiye Camii'nde, öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törende Cindoruk'un eşi Dilek Cindoruk ve çocukları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Namaz vakti Cindoruk'un naaşı, Türk bayrağına sarılı olarak camiye getirilirken, görevli polisler tabutun başında nöbet tuttu. Cindoruk'un eşi Dilek Cindoruk, dua ederken, çocukları tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in omuz verdiği tabut, tören mangası eşliğinde cenaze aracına bindirildi. Cindoruk'un naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, Hüsamettin Cindoruk'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, eski bakanlardan Cavit Çağlar, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile siyaset dünyasından isimler ve vatandaşlar da katıldı.

Törene katılan isimlerden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenazede bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önünden geçerken tokalaşmaması dikkat çekti. CHP lideri Özel, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, 'Kemal Bey'in öyle bir selamsızlık gibi bir durumu normalde yok. Cenaze ortamı çok kalabalık. Kemal Bey hiçbirimizi öyle görmezden gelmez zaten yani her fırsatta görüşüyoruz konuşuyoruz onun o anda o dini tören ve o ortamın aşırı kalabalıklığı yüzünden olacak bir dalgınlıktır onun dışında asla Kemal Bey'den böyle bir şey beklemeyiz.' dedi.