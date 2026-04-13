Nevşehir\'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti

Nevşehir merkeze bağlı Kavak beldesindeki soğuk hava deposunda devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Beldede bulunan doğal soğuk hava deposunda çalışan 51 yaşındaki Teyfik S, patates deposunda tıra yükleme yaptığı sırada iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kaldı.
Tır sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce iş makinesinin altından çıkarılan Teyfik S'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, işlemlerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
