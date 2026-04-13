Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti

13.04.2026 15:04  Güncelleme: 15:12
Nevşehir'in Kavak beldesinde bir soğuk hava deposunda meydana gelen iş makinesi kazasında 51 yaşındaki Teyfik S. hayatını kaybetti.

Nevşehir merkeze bağlı Kavak beldesindeki soğuk hava deposunda devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Beldede bulunan doğal soğuk hava deposunda çalışan 51 yaşındaki Teyfik S, patates deposunda tıra yükleme yaptığı sırada iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kaldı.

TALİHSİZ ADAMIN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Tır sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce iş makinesinin altından çıkarılan Teyfik S'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, işlemlerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

