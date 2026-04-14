Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama

Mansur Yavaş\'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel\'den ilk açıklama
14.04.2026 10:50
Mansur Yavaş\'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel\'den ilk açıklama
Saadet Partisi'ni ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin soruyu yanıtladı. Özel, "2023 seçimlerinde Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olarak her yere devletin kendisine Cumhurbaşkanı olarak tahsis ettiği araçla gidiyordu. Bu konudaki tüm uyarılara rağmen hassasiyet göstermemiş olanların Karabük mitingine giderken ABB'nin bir aracının kullanıldığını konusunda hassasiyetleri gerçekten takdire şayan." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “ara seçim” çağrısı kapsamında sürdürdüğü siyasi parti ziyaretleri çerçevesinde Saadet Partisi Genel Merkezi’nde Mahmut Arıkan ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, ara seçimin anayasal bir zorunluluk olduğunu belirterek erken seçim çağrısını yineledi.

Özel, “Anayasa'nın amir hükmü gereğince bir ara seçim yapılmasının zorunluluğu konusunda hemfikiriz” derken, Türkiye’nin mevcut yönetimle devam edemeyeceğini savunarak erken seçim yapılması gerektiğini ifade etti.

“DEVLETİN TÜM İMKANLARI KULLANILDI”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma iznine ilişkin soruyu da yanıtlayan Özel, 2023 seçimlerine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Biz içerideyken olmuş bir gelişme sizden şimdi biraz önce de basından sorumlu arkadaşımız konuyla ilgili bilgi verdi. 2023 seçimlerinin temel tartışması şuydu. Ben onu hatırlıyorum. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olarak her yere devletin kendisine Cumhurbaşkanı olarak tahsis ettiği araçla gidiyordu ve seçim yasaklarının daha önceki parlamenter sistemde uygulandığı efendim işte seçimlere belli bir süre kala resmi açılış töreni yapmama, gittiğinde kendisine valilerin eşlik etmemesi gibi demokrasinin gereği olan hiçbir kurala da uymaksızın devletin bütün imkanlarını kullanıyor, devletin bütün protokollerini kullanıyor, açılışları yapıyor ve ben Cumhurbaşkanıyım diyordu."

Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

“HASSASİYETLERİ TAKDİRE ŞAYAN”

Özel açıklamasının devamında "Aslında o anda Cumhurbaşkanı adayı olarak mitinglere gidiyordu ama bunları yapıyordu. Bu konudaki tüm uyarılara rağmen hassasiyet göstermemiş olanların Karabük mitingine giderken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir aracının kullanıldığını konusunda hassasiyetleri gerçekten takdire şayan. Ama konunun diğer detaylarını öğrendiğimde içeriye yönelik nedir ne değildir? Bir değerlendirme daha yaparım." dedi.

KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞME HAFTAYA

Özel ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan randevu talep ettiklerini belirterek görüşmenin gelecek hafta yapılmasının planlandığını açıkladı. Siyasi parti ziyaretlerini sürdürdüklerini ifade eden Özel, Meclis gündeminde ara seçim konusunun önemli bir sorumluluk doğurduğunu dile getirdi.

YAVAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, 2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir mitingde belediyeye ait araçların kullanıldığı iddiasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi. Belediyeden yapılan açıklamada, Yavaş’ın doğrudan talimat verdiğine dair bir tespit bulunmadığı belirtildi.

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama - Son Dakika

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı
Çağatay Ulusoy’la sarıldı, duygulandı Köksal Baba’dan dikkat çeken paylaşım Çağatay Ulusoy’la sarıldı, duygulandı! Köksal Baba’dan dikkat çeken paylaşım
Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye’ye geliyor Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor
İsmi Fenerbahçe ile anılan Brandt müjdeyi verdi İsmi Fenerbahçe ile anılan Brandt müjdeyi verdi
Tümer Metin’den gündem olacak şampiyonluk iddiası Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası

12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
10:16
Şanlıurfa’da liseye silahlı baskın 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
08:24
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
07:29
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme Kritik isimler bir bir gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında
