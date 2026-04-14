Mansur Yavaş\'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel\'den ilk açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “ara seçim” çağrısı kapsamında sürdürdüğü siyasi parti ziyaretleri çerçevesinde Saadet Partisi Genel Merkezi’nde Mahmut Arıkan ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, ara seçimin anayasal bir zorunluluk olduğunu belirterek erken seçim çağrısını yineledi.

Özel, “Anayasa'nın amir hükmü gereğince bir ara seçim yapılmasının zorunluluğu konusunda hemfikiriz” derken, Türkiye’nin mevcut yönetimle devam edemeyeceğini savunarak erken seçim yapılması gerektiğini ifade etti.

“DEVLETİN TÜM İMKANLARI KULLANILDI”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma iznine ilişkin soruyu da yanıtlayan Özel, 2023 seçimlerine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Biz içerideyken olmuş bir gelişme sizden şimdi biraz önce de basından sorumlu arkadaşımız konuyla ilgili bilgi verdi. 2023 seçimlerinin temel tartışması şuydu. Ben onu hatırlıyorum. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olarak her yere devletin kendisine Cumhurbaşkanı olarak tahsis ettiği araçla gidiyordu ve seçim yasaklarının daha önceki parlamenter sistemde uygulandığı efendim işte seçimlere belli bir süre kala resmi açılış töreni yapmama, gittiğinde kendisine valilerin eşlik etmemesi gibi demokrasinin gereği olan hiçbir kurala da uymaksızın devletin bütün imkanlarını kullanıyor, devletin bütün protokollerini kullanıyor, açılışları yapıyor ve ben Cumhurbaşkanıyım diyordu."

“HASSASİYETLERİ TAKDİRE ŞAYAN”

Özel açıklamasının devamında "Aslında o anda Cumhurbaşkanı adayı olarak mitinglere gidiyordu ama bunları yapıyordu. Bu konudaki tüm uyarılara rağmen hassasiyet göstermemiş olanların Karabük mitingine giderken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir aracının kullanıldığını konusunda hassasiyetleri gerçekten takdire şayan. Ama konunun diğer detaylarını öğrendiğimde içeriye yönelik nedir ne değildir? Bir değerlendirme daha yaparım." dedi.

KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞME HAFTAYA

Özel ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan randevu talep ettiklerini belirterek görüşmenin gelecek hafta yapılmasının planlandığını açıkladı. Siyasi parti ziyaretlerini sürdürdüklerini ifade eden Özel, Meclis gündeminde ara seçim konusunun önemli bir sorumluluk doğurduğunu dile getirdi.

YAVAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, 2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir mitingde belediyeye ait araçların kullanıldığı iddiasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi. Belediyeden yapılan açıklamada, Yavaş’ın doğrudan talimat verdiğine dair bir tespit bulunmadığı belirtildi.