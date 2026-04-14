Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var

14.04.2026 10:52
Çin’in İran’a hava savunma sistemleri göndermeye hazırlandığı yönündeki ve savaşın seyrini değiştirebileceği öne sürülen iddialar gündem yarattı. ABD istihbaratına dayandırılan haberler sonrası Pekin yönetimi, suçlamaları “tamamen uydurma” diyerek reddetti. Çin, askeri ihracatta uluslararası kurallara bağlı kaldığını savundu.

Çin, İran’a silah sağladığına yönelik iddiaları kesin bir dille reddetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, söz konusu haberlerin “tamamen uydurma” olduğunu belirterek, Pekin yönetimine yönelik suçlamalara sert tepki gösterdi.

ABD İSTİHBARATI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

İddialar, ABD istihbaratının Çin’in önümüzdeki haftalarda İran’a hava savunma sistemleri göndermeye hazırlandığını öne sürmesiyle gündeme geldi. CNN’e dayandırılan bu değerlendirmelerde, sevkiyatların üçüncü ülkeler üzerinden gizlice yapılabileceği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump da bu iddialar sonrası Çin’i uyararak, böyle bir adımın “ciddi sonuçlar doğuracağını” dile getirdi.

“SORUMLU VE KONTROLLÜ İHRACAT POLİTİKASI”

Pekin yönetimi ise tüm suçlamaları reddederek, askeri ihracatta “temkinli ve sorumlu” bir politika izlediğini vurguladı. Çinli yetkililer, silah satışlarının hem ulusal yasalar hem de uluslararası yükümlülükler çerçevesinde sıkı denetime tabi olduğunu belirtti.

Guo Jiakun, “Asılsız karalama ve kötü niyetli ilişkilendirmelere karşıyız” diyerek iddiaları sert sözlerle geri çevirdi.

GERİLİMİN YENİ BAŞLIĞI

Çin ile İran arasındaki askeri iş birliği iddiaları, halihazırda yüksek seyreden ABD-İran gerilimine yeni bir boyut kazandırdı. Uzmanlar, bu tür karşılıklı suçlamaların hem diplomatik süreci zorlaştırabileceğini hem de küresel güçler arasındaki rekabeti artırabileceğini belirtiyor.

Çin ise son dönemde Orta Doğu’da daha çok diplomatik rol üstlenmeye çalışırken, doğrudan askeri müdahale iddialarından uzak durmaya özen gösteriyor.

    Yorumlar (1)

  • As81855655 As81855655:
    abd.istihbaratı artık çeşitli seneryolar uydurarak algı oluşturacaktır.mademki abd.nın düşmanı çin ise, nasıl iletişim kuruyor.abd.kafayı yemiş. 8 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı

12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
10:16
Şanlıurfa’da liseye silahlı baskın 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
