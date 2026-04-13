Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi - Son Dakika
13.04.2026 15:14
Gazze’de, İsrail’in ateşkesi ihlal ederek sürdürdüğü saldırılar, sivillerin yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Bölgedeki insani kriz derinleşirken, en büyük mağduriyeti ise çocuklar yaşıyor.

Saldırıların gölgesinde yaşam mücadelesi veren özel gereksinimli bir Filistinli çocuk, tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duymasına rağmen son derece kısıtlı imkanlarla hayata tutunmaya çalışıyor. Sağlık hizmetlerine erişimin neredeyse imkansız hale geldiği bölgede, çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamak bile büyük bir zorluk haline gelmiş durumda.

Günlük yaşamın bile hayati bir mücadeleye dönüştüğü Gazze’de, benzer durumdaki birçok çocuk için koşullar her geçen gün ağırlaşıyor.

Uluslararası kuruluşlar, bölgede özellikle özel gereksinimli bireylerin korunması ve acil insani yardım sağlanması gerektiğine dikkat çekiyor.

2023'TEN BERİ KATLİAM SÜRÜYOR

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 317'ye, yaralı sayısının da 172 bin 158'e yükseldi.

ATEŞKESE RAĞMEN DEVAM EDİYOR

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 738 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 36 kişinin yaralandığı biliniyor.

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı

16:17
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
15:49
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
15:24
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
