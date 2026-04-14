Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye\'ye savaş açacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinin ardından bölgedeki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Canlı yayına katılan ABD’li gazeteci Curt Mills, İsrail’in Türkiye’ye karşı olası bir çatışmada ABD’den destek isteyebileceğini öne sürdü.

GERİLİM BÖLGESEL BOYUTA TAŞINDI

İsrail-Türkiye ilişkilerinin Gazze ile sınırlı kalmadığı, Suriye ve Lübnan’ı da kapsayan daha geniş bir gerilime dönüştüğü değerlendiriliyor. Türkiye, İsrail’in bölgedeki askeri operasyonlarına karşı çıkarak ülkelerin egemenliğini savunan bir tutum sergiledi.

NETANYAHU ERDOĞAN’I HEDEF ALDI

Geçici ateşkese rağmen saldırı söylemlerini sürdüren Netanyahu, son olarak sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalara Türkiye’den art arda tepkiler geldi.

“GERİLİM BÖLGEYİ ALEVLENDİREBİLİR”

ABD’li gazeteci Curt Mills, katıldığı programda İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimin bölgeyi daha da istikrarsız hale getirebileceğini belirtti.

“İSRAİL, ABD’DEN DESTEK TALEP EDEBİLİR”

Mills, “İsrail, Türkiye’ye karşı savaşmak için ABD’den yardım talep edebilir” değerlendirmesinde bulundu. İsrail’in tek başına bu ölçekte bir gerilimi yönetmekte zorlanabileceğini ifade eden gazeteci, Tel Aviv yönetiminin Washington’dan askeri ve lojistik destek isteyebileceğini dile getirdi.

ABD ZOR BİR KARARLA KARŞI KARŞIYA

Mills’e göre böyle bir senaryo, NATO üyesi olan Türkiye ile müttefiklik ilişkisi bulunan ABD’yi zor bir ikilemle karşı karşıya bırakabilir. Gelişmeler, bölgedeki tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret ediyor.