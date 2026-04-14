Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
14.04.2026 10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamaları sonrası ABD’li gazeteci Curt Mills, İsrail’in Türkiye savaş açabileceğini ve olası bir çatışmada ABD’den askeri destek isteyebileceğini öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinin ardından bölgedeki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Canlı yayına katılan ABD’li gazeteci Curt Mills, İsrail’in Türkiye’ye karşı olası bir çatışmada ABD’den destek isteyebileceğini öne sürdü.

GERİLİM BÖLGESEL BOYUTA TAŞINDI

İsrail-Türkiye ilişkilerinin Gazze ile sınırlı kalmadığı, Suriye ve Lübnan’ı da kapsayan daha geniş bir gerilime dönüştüğü değerlendiriliyor. Türkiye, İsrail’in bölgedeki askeri operasyonlarına karşı çıkarak ülkelerin egemenliğini savunan bir tutum sergiledi.

Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

NETANYAHU ERDOĞAN’I HEDEF ALDI

Geçici ateşkese rağmen saldırı söylemlerini sürdüren Netanyahu, son olarak sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalara Türkiye’den art arda tepkiler geldi.

“GERİLİM BÖLGEYİ ALEVLENDİREBİLİR”

ABD’li gazeteci Curt Mills, katıldığı programda İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimin bölgeyi daha da istikrarsız hale getirebileceğini belirtti.

Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

“İSRAİL, ABD’DEN DESTEK TALEP EDEBİLİR”

Mills, “İsrail, Türkiye’ye karşı savaşmak için ABD’den yardım talep edebilir” değerlendirmesinde bulundu. İsrail’in tek başına bu ölçekte bir gerilimi yönetmekte zorlanabileceğini ifade eden gazeteci, Tel Aviv yönetiminin Washington’dan askeri ve lojistik destek isteyebileceğini dile getirdi.

ABD ZOR BİR KARARLA KARŞI KARŞIYA

Mills’e göre böyle bir senaryo, NATO üyesi olan Türkiye ile müttefiklik ilişkisi bulunan ABD’yi zor bir ikilemle karşı karşıya bırakabilir. Gelişmeler, bölgedeki tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret ediyor.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • As81855655 As81855655:
    akılları varsa arı kovanına çomak sokmazlar. 96 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı
Çağatay Ulusoy’la sarıldı, duygulandı Köksal Baba’dan dikkat çeken paylaşım Çağatay Ulusoy’la sarıldı, duygulandı! Köksal Baba’dan dikkat çeken paylaşım
Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye’ye geliyor Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor
İsmi Fenerbahçe ile anılan Brandt müjdeyi verdi İsmi Fenerbahçe ile anılan Brandt müjdeyi verdi

12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
10:16
Şanlıurfa’da liseye silahlı baskın 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
08:24
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
SON DAKİKA: Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak - Son Dakika
