Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı - Son Dakika
13.04.2026 15:37
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan üç ismin test sonuçları belli oldu. Kan ve saç örneklerinde dikkat çeken bir bulguya rastlanmadı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Üç ismin de uyuşturucu test sonuçları netleşti.

TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, yapılan incelemelerde üç ismin de test sonuçlarının negatif olduğu belirlendi. Alınan kan ve saç örneklerinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı maddeye rastlanmadığı tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında aralarında Burak Deniz, Emir Can İğrek ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin de bulunduğu birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu’na götürülen isimlerden kan ve saç örnekleri alınmış, ardından yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

