ABD-İran Müzakereleri Sonrası Uçak Hareketliliği Artıyor

13.04.2026 13:51
İslamabad'daki olumsuz müzakerelerin ardından Orta Doğu'da ABD savaş uçakları arttı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile ABD arasında düzenlenen müzakerelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından, hem Orta Doğu'ya giden hem de bölgeden ayrılan savaş uçağı sayısında ciddi artış görüldü.

AA muhabirinin açık kaynak istihbaratı ve veri analizi yapan bazı sosyal (OSINT) medya hesaplarından derlediği bilgilere göre, İran ve ABD müzakerelerinin olumsuz sonuç vermesinin ardından bölgedeki ABD savaş uçağı hareketliliğinde, olağanüstü bir artış gözlendi.

Bölgeye gönderilen uçakların çoğunluğunu C-17 Globemaster III tipi askeri nakliye uçağı oluşturuyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nin en büyük nakliye uçağı "Lockheed C-5M Super Galaxy" ve Boeing tarafından üretilen stratejik nakliye uçağı "Boeing KC-46 Pegasus"lar da Avrupa hava sahasında gözlendi.

Orta Doğu'daki nakliye uçaklarının oluşturduğu trafiğin müzakerelerin ardından yoğun şekilde arttığı görülürken, bölgeden ayrılan Boeing KC-135R Stratotanker tipi askeri havada yakıt ikmal tanker uçaklarının da bulunduğu tespit edildi.

Sosyal medyada OSINT analizi yapan kullanıcıların birçoğu, bu hareketliliğin ABD'nin müzakereler sonrası "İran'a saldırılara yeniden başlamak için bir hazırlık yaptığına" işaret ettiğini öne sürdü.

Bazı kullanıcılar ise bölgeden ayrılan nakliye uçaklarının "ABD/İsrail-İran savaşında yaralanan ve hayatını kaybeden kişileri bölgeden çıkardığını" iddia etti.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

