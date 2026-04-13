Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtanak ile mutlu bir evliliği olan Başak Gümülcinelioğlu yakın zamanda bebeğini kucağına almıştı. 'Çirkin' dizisiyle ekrana dönen güzel oyuncu uğradığı zorbalığa isyan etti.

Başak Gümülcinelioğlu, Çağrı Çıtanak ile 2022 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl anne olacağını açıklayan Başak Gümülcinelioğlu, kasım ayında oğluna kavuşmuştu.

Şimdilerde hem anne olmanın heyecanını hem de yeni dizisi 'Çirkin'de rol almanın sevincini yaşayan güzel oyuncu fiziğine yapılan zorbalığa isyan etti. Güzel oyuncu şu açıklamayı yaptı:

‘Çirkin’ dizisi ekrana gelmeye başladığı günden bu yana sosyal medya üzerinden fizikî görünüşümle alakalı uğradığım zorbalığa karşı ben de birkaç şey söylemek isterim artık.

Öncelikle bahaneye gerek kalmaksızın kadın ya da erkek hiç kimsenin bir başka kimsenin görünüşüyle ilgili hakaret etmeye, dalga geçmeye, laf sokmaya hakkı yoktur. Bunu yapan kişi kendi çirkin karakterini ortaya koyar sadece.

"AYLARDIR UYKUSUZUM"

Gelelim işin hiç görmeden, anlamadan dil uzatma hakkını kendinizde bulduğunuz hayatıma. Ben bu dizinin çekimlerine başladığımda daha yeni anne olmuştum, 3,5 aylık bebeğim vardı, şimdi 5 aylık oldu. Aylardır uykusuzum. Bir yandan bebeğime bakıyorum, bir yandan sete gidiyorum. Bebeğim yanımda değilse her 3 saatte bir süt sağıp sahneye dönüyorum. Diyet ve spor yapıyorum. Başladığımdan bu yana 15 kg verdim. Ne acı ki kötülükle beslenen insanlardan dolayı buraya böyle bir cümle kurmak zorunda kalıyorum.

Şimdi hemen çalışmasaydın o zaman diye korkunç bir bakışta yorumlar da gelecektir kesin. Siz yazmadan ona da cevap vermiş olayım. Bir evladımız oldu ve ona elimizden geldiğince iyi bakmaya çalışacağız ömrümüz boyunca.

"ERKEK OLSAYDIM SORGULANACAK MIYDIM?"

Erkek olsaydım, yeni baba olduktan sonra işime dönmem bu kadar sorgulanacak mıydı? Ya da başka bir mesleğim olsaydı, bir kadın olarak doğumdan sonra işe dönmem bu kadar mesele olur muydu? Oyuncu olduğum için mi bu tavrınız?

Peki, benim de bir ailem, bir evladım olduğu ve onlar için çalışmam gerektiği hiç bu aklınıza gelmiyor mu gerçekten?

Bir de şunu merak ediyorum: Siz bu ‘oyuncuların belli bir kiloda ya da belirli bir kalıpta, görünüşte olması gerektiği’ yanlışına nereden kapıldınız? Tam olarak derdiniz nedir mesele?

Sizin adınıza üzgünüm ama ben evladımı sağlıklı büyütmeye, emzirmeye ve işimi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim.

Başak Gümülcinelioğlu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 16:30:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.