Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

(İSTANBUL) - Eski TBMM Başkanı ve CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, İstanbul'da yaşamını yitirdiği hastaneden Ankara'ya uğurlandı. Oğlu Arın Çetin, "Bütün unvanların içinde bizim için insanların sevgisiyle kazandığı unvan olan 'Hikmet Abi' en değerli unvanıydı onun için" dedi.

Bir süredir İstanbul'daki hastanede tedavi gören eski TBMM Başkanı ve CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, önceki gün 89 yaşında hayatını kaybetti. Çetin, yarın Ankara'da toprağa verilecek.

Toprağa verilmek üzere Ankara'ya uğurlanmadan önce İstanbul'daki hastane önünde Çetin için tören düzenlendi. Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, "Yurttaşlarımızın, hepimizin başı sağ olsun. Bir devlet adamını, bir devlet büyüğünü, bir vatanseveri kaybettik. Hikmet Çetin, sadece ailesinin değil; hepimizin büyüğü ve abisiydi. Ondan öğreneceğimiz çok şey vardı. Öğrenmeye çalıştık. Biz son dönemlerinde onu tanıdık. Önemli bir siyasetçiydi, devlet adamıydı. Ülkemiz için büyük bir kayıptır. Hikmet Çetin'in en önemli özelliği uzlaştırıcı ve birleştirici olmasıydı" dedi.

"ÜZERİMİZDE BÜYÜK EMEKLERİ VAR"

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Üzerimizde çok büyük emekleri var. Ülkemize çok önemli, çok büyük hizmetler gerçekleştirdi. Cumhuriyet ve demokrasi davasına bir ömür adadı. Son dönemlerdeki mücadelemizde bizleri hiç yalnız bırakmadı. Gerek otobüsün üzerinde, gerek meydanlarda ilerleyen yaşına rağmen, rahatsızlıklarına rağmen son nefesine kadar adalet, demokrasi mücadelesinin yanında oldu. Deneyimi, bilgeliği, uzlaşmacı kişiliği her zaman bizim rehberimiz olacak. Her zaman yolumuzu aydınlatacak. Kıymetli genel başkanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin, milletimizin, ailesinin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun. Hiç unutmayacağız Hikmet Çetin'i" diye konuştu.

"ÖRNEK KİŞİLİKTİ"

Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de "Ondan şunu öğrendim. Tevazu deyince bence Hikmet Çetin'i anmak gerekir. Özellikle siyasette nezaket, uzlaşı deyince onu hatırlamak lazım. 50 küsur milletvekiline sahip bir partiden çıkarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kazanmayı başarmış bir şahsiyet olması zaten bu kimliğini, bu kişiliğini bize göstermektedir. Ayrıca devlet adamlığıyla, siyaset adamlığıyla toplumdaki uzlaşı, toplumdaki barış ve kardeşliğe her zaman verdiği katkı sadece kendi partisinin değil; diğer bütün partilerin de gönlünde taht kurmuş, diğer bütün partilerin de takdirini kazanmış bir örnek şahsiyet ve örnek kişilikti. O nedenle biz bugün sadece bir kişiyi değil, bir devlet adamını, bir siyaset adamını topluma önderlik yapacak ve bugün en çok ihtiyacını duyduğumuz uzlaşıya öncülük yapacak bir şahsiyeti ebediyete uğurluyoruz. Onu asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

"ACIMIZI PAYLAŞANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Oğlu Arın Çetin de duygularını "Bu zor günümüzde ülkemizin dört bir yanından, dünyanın farklı köşelerinden acımızı bizimle paylaşan insanlara çok teşekkür ediyoruz. Hikmet Çetin bize zerafetin, nezaketin, uzlaşının bu hayatta ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bütün unvanların içinde bizim için insanların sevgisiyle kazandığı unvan olan 'Hikmet Abi' en değerli unvanıydı onun için. Mekanı cennet olsun" sözleriyle dile getirdi.