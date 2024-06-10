Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 2024'te sona eriyor - Son Dakika
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Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 2024'te sona eriyor

Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 2024\'te sona eriyor

Eski tip sürücü belgeleri (2016 yılı öncesi alınan ehliyetler) 31 Aralık 2024 tarihinde geçersiz olacak. Ehliyet yenileme işlemleri için vatandaşlar, Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak gerekli evrakları teslim edebilecekler. Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkilileri, yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için başvurularını erkenden yapmalarını tavsiye etti.

10.06.2024 15:21
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Eski tip sürücü belgelerinin (2016 yılı öncesi alınan ehliyetler) geçerlilik süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu tarihe kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetler geçersiz olacak.

Ehliyet yenileme işlemleri için vatandaşlar, Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak gerekli evrakları teslim edebilecekler.

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkilileri, başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları konusunda uyarıda bulunarak, yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla erkenden başvuru yapmalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA

E-Devlet, Edirne, Trafik, Hukuk, Emlak, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 2024'te sona eriyor - Son Dakika

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