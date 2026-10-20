Eski tren köprüsü yıkımı Edirne-Kapıkule kara yolunu çift yönlü ulaşıma kapattı

Eski tren köprüsü yıkımı Edirne-Kapıkule kara yolunu çift yönlü ulaşıma kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı kapsamında eski tren köprüsünün yıkımına başlanınca Edirne-Kapıkule kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kapıkule ile kent merkezi arasındaki ulaşım Pazarkule-Kapıkule TEM bağlantı yolundan sağlanıyor.
Edirne ile Kapıkule arasında ulaşımın sağlandığı kara yolu, eski tren köprüsünün yıkım çalışmaları nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı kapsamında yeni tren köprüsü inşasının ardından yanındaki eski köprünün yıkımına başlandı.
Kara yolu ekiplerce sabah çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
Yolun kapanmasıyla köprünün yıkımına iş makineleri yardımıyla başlandı.
Kent merkezinden Kapıkule'ye gidecek sürücüler için QR kod aracılığıyla yol tarifinin yapıldığı uyarı levhaları yerleştirildi.
Kapıkule ile kent merkezi arasında ulaşım, Pazarkule-Kapıkule TEM bağlantı yolundan yapılıyor.
Kaynak: AA
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