Eski Tunceli Valisi Sonel Tutuklandı

21.04.2026 23:02
Tuncay Sonel, çeşitli suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İnsan öldürme suçlamaları da var.

İfade işlemi sonrası Tuncay Sonel, Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğinde yapılan duruşma sonunda Sonel, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Adliyeden çıkarılan Sonel, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Aziziye 2 No'lu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Mahkeme sonrası adliye binası önünde soruları cevaplandıran Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tuncay Sonel'in 4 ayrı suçtan tutuklandığını söyledi. Daha henüz eklenmeyen maddeler olduğunu belirten Çimen, "Maktül Gülistan Doku, öncesinde şiddete, cinsel saldırıya uğruyor, yaralanıyor, hastaneye kaldırılıyor. Dönemin valisinin onu koruma yükümlülüğü var. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği gibi failleri serbest bırakıyor. Gülistan hakkında bir koruma tedbiri vermiyor. Sonrasında da fail eksik kalan eylemini tamamlamak suretiyle Gülistan Doku'nun yaşamını yitirmesine neden oluyorlar. Burada artık müşterek faillik, yani garantörlük kapsamında Tuncay Sonel'in de insan öldürmeye iştirak ettiği açık ve net şekilde ortadadır. Biz insan öldürme yönünden de tutuklanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Faillerin bu dosyaya hazırlandıklarını gözlemlediklerini kaydeden Avukat Ali Çimen, "İfadelerine bakıldığında kendilerine bir kurban da yaratmak istiyorlar. Burada Altaş ailesini bir kurban olarak seçebilirler. Bu yönüyle ona dikkat etmemiz gerekir" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
